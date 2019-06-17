Николя Мор избран председателем Совета директоров АО «АвтоВАЗ»

Утвержден новый состав Совета директоров АО «АвтоВАЗ». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Николя Мор – старший вице-президент, председатель региона Евразия, Groupe Renault избран председателем Совета директоров АО “АвтоВАЗ”»,– говорится в сообщении.

Заместителем председателя Совета директоров общества был избран Сергей Скворцов. Кроме того, управляющий орган покинули Тьерри Боллоре, Жером Олив, Дмитрий Курдюков.

На соответствующие посты в Совет директоров были впервые избраны исполнительный вице-президент Groupe Renault по продажам в регионах Оливье Мурге, вице-президент Альянса по производству, технологическому инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия Жером Муанар и первый заместитель председателя Внешэкономбанка Николай Цехомский.

Георгий Портнов