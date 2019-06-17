ЦБ заявил о готовности расширять систему страхования вкладов «в пределах разумного»

Центробанк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают целесообразным расширить охват системы страхования вкладов дополнительных категорий банковских клиентов, заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в ходе выступления в Госдуме. По его словам, речь идет об отдельных случаях, затрагивающих физлиц.

«Перечень даже мы согласовали, и перечень для юридических лиц с тем, чтобы защитить средства наиболее социально уязвимых категорий»,— рассказал господин Тулин (цитата по «Прайм»).

По его словам, нужно найти «гармонию интересов» профессионального банковского сообщества и других экономических агентов. «Мы готовы предметно расширять систему страхования вкладов, но в пределах разумного»,— уверен первый зампред ЦБ.

О планах ЦБ совместно с АСВ расширить систему страхования вкладов стало известно еще в 2018 году. В частности, планировалось увеличить страховку с 1,4 млн до 10 млн руб. для вкладчиков, получивших крупные средства при определенных обстоятельствах, но не успевших оперативно снять их до отзыва лицензии.