Прокуратура потребовала от «Уралбройлера» возместить 2,1 млн рублей ущерба от лесного пожара

Прокуратура Увельского района Челябинской области потребовала в суде взыскать с ЗАО «Уралбройлер» (входит в группу компаний «Здоровая ферма») более 2 млн руб. ущерба, причиненного в результате лесного пожара.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, пожар произошел 7 мая на территории Увельского лесничества, рядом с селом Хуторка. Причиной послужило нарушение требований безопасности электрогазосварщиком «Уралбройлера». Он выполнял огневые работы, не очистив площадку от горючих веществ и материалов в радиусе не менее 5 м. В результате загорелась сухая трава на территории предприятия, а затем огонь распространился на лесной массив, повредив березы на площади почти 5 га.

По результатам проверки инцидента районная прокуратура направила в суд заявление о взыскании с ЗАО «Уралбройлер» материального ущерба от пожара в размере 2,1 млн руб.