Сроки капремонта Дворца спорта в Белой Калитве могут быть сорваны

Строительно-монтажные работы Дворца спорта в Белой Калитве не успевают выполнить в срок, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области. Отмечается, что подрядчик отстал от графика выполнения работ.

Строительно-монтажные работы начались в августе прошлого года. В целом они обойдутся в более чем 266 млн руб. На данный момент выполнено всего 35% от запланированного объема: идет ремонт кровли, чаши большого бассейна, процесс штукатурки стен.

Срок завершения строительных работ - декабрь нынешнего года. До конце ремонтных работ предусмотрено смонтировать вентиляцию, заменить системы тепло-, электро- и водоснабжения, а также пожарной безопасности, оконные и дверные проемы, провести внутреннюю отделку, отремонтировать фасад, установить спортивное оборудование.

Губернатор области выразил обеспокоенность по поводу отставания от графика выполнения работ и потребовал от Минспорта области взять ход реконструкции на постоянный контроль.

Юлия Заикина