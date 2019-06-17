Мэрия согласовала пикет в поддержку спецкора «Медузы»

Администрация Перми согласовала пикет в поддержку специального корреспондента отдела расследований издания «Медуза» Ивана Голунова. Пикет состоится 23 июня с 18.00 до 20.00. Как сообщают организаторы акции на странице в Facebook, они заявляли площадку возле памятника «Легенда о пермском медведе» возле гостиницы «Урал». Однако ранее было принято уведомление о проведении на этой территории культурно-досугового мероприятия. В качестве альтернативы администрация предложила провести пикет в сквере у театра оперы и балета. Организаторы акции согласились на эту площадку, отметив, что «кажется, это лучшее, что когда-либо предлагали пермские власти организаторам уличных акций».

Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что наркотические вещества ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. Действия сотрудников полиции вызвали общественный резонанс и массовые протесты. После этого Генпрокуратура запросила материалы для проверки дела, а министр внутренних дел Владимир Колокольцев 11 июня принял решение о снятии обвинений с Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Пермский пикет был анонсирован в совместном обращении журналистов городского портала 59.ru, интернет-журнала «Звезда», интернет-портала Properm.ru, медиапроекта «Четвертый сектор» и редакции газеты «Аргументы и факты» в Прикамье. «Для нас, организаторов акции 23 июня, журналистов,— это в первую очередь символ журналистской солидаризации. Мы выходим на пикет против нарушения прав журналистов, против преследования за журналистскую деятельность, за свободу слова и профессиональную солидарность. Однако мы понимаем, что дело Голунова вскрыло массу различных проблем. По-прежнему в „слепой зоне“ находятся десятки журналистов, правозащитников, активистов и простых людей, за которых некому заступиться»,— заявляют организаторы пикета.