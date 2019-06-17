Невинномысский водоканал сбрасывал сточные воды в Кубань

Природоохранная прокуратура выявила, что «Водоканал» Невинномысска сбрасывал в Кубань сточные воды, сообщает пресс-служба ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Проверку орган инициировал после того, как в соцсетях было опубликовано видео о сбросе жидких отходов в реку из автоцистерны . Прокуратура установила, что невинномысский «Водоканал» во время осмотра колодцев откачивал из них дренажные и ливневые воды и сливал в Кубань.

В отношении компании и виновного должностного лица составили административные протоколы по 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов). Гендиректору «Водоканала» вынесла представление об устранении нарушений.

Дарья Голякова