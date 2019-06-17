ЦБ запустил интернет-портал о финансовых и экономических исследованиях

Банк России запустил интернет-портал «Эконс», посвященный экономическим и финансовым исследованиям, сообщается на сайте ЦБ. «Нужна более широкая дискуссия, в которую вовлечены будут не только университетские исследователи, но и аналитики и эксперты. Поэтому мы запускаем портал "Эконс". Сотрудники Банка России будут его постоянными авторами, но наш голос здесь не будет ни единственным, ни доминирующим»,— говорится в сообщении Центробанка.

Главным редактором стала бывший экономический обозреватель газеты «Ведомости» Ольга Кувшинова. Сам проект создавался как для экспертного сообщества, так и для популяризации научных исследований и аналитики, посвященных работе центральных банков.

Ранее регулятор запустил сайт «Финансовая культура» для широкой аудитории и журнал «Деньги и кредит», рассчитанный на академическое сообщество.