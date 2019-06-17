В Нижегородской области сотрудники фермы получали зарплату молоком

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, сотрудникам фермерского хозяйства в Дальнеконстантиновском районе в полном объеме выплачивали зарплату молоком. При этом по закону в неденежной форме разрешается выдавать не более 20% от размера оплаты труда по письменному заявлению работника.

Кроме того, работодателем был составлен не соответствующий действующему законодательству трудовой договор, график отпусков был установлен несвоевременно, не было принято положение о персональных данных, при увольнении сотрудникам выплачивали зарплату позже срока.

Руководителю организации внесено представление, возбуждены административные дела о нарушении норм трудового законодательства.

Анастасия Еремина