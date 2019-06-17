Аэропорт Толмачево проведет реконструкцию привокзальной площади за 1,2 млрд рублей

Новосибирский аэропорт Толмачево (входит в холдинг «Новапорт») объявил тендер на реконструкцию привокзальной площади, сооружений инженерно-технического обеспечения и внутриплощадочных сетей международного аэропорта. Начальная стоимость контракта – 1,2 млрд руб. Подвести итоги планируется 25 июня. Выполнить работы победитель торгов должен до конца 2019 года.

Ранее руководство аэропорта сообщало, что на развитие терминального комплекса Толмачево холдинг «Новапорт» направит до 2025 года около 20 млрд руб. Первая очередь нового терминала будет построена в 2022 году (ее площадь 56 тыс. кв м.). Руководство аэропорта Толмачево рассчитывает, что по итогам 2019 года общий пассажиропоток увеличится до 6,8 млн человек. Это почти на 1 млн больше, чем в 2018 году.

Оксана Павлова