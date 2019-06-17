Роскачество рассказало, как выбрать клубнику

При выборе клубники необходимо обращать внимание на запах, цвет, форму и размер ягод, заявили в Роскачестве. Эксперты посоветовали учитывать место произрастания клубники, а также жесткость и хвостик плода.

В Роскачестве рассказали, что продаваемые в магазинах ягоды, которые принято считать клубникой,— это на самом деле особый вид земляники, фрагария ананасная крупноплодная. При выборе ее плодов лучше брать ягоды, привезенные из ближайших республик, считают специалисты.

«Учитывая сложности, связанные с транспортировкой, для наших краев лучший вариант — ягода, выращенная в южных краях России или в бывших республиках Советского Союза. Такая земляника растет в мягком климате и не нуждается в дальних перевозках»,— сообщила агроном Елизавета Тихонова. Она добавила, что лучше не брать ягоды, выращенные в Крыму, потому что там слишком сухой климат.

Землянику выращивают в тепличных условиях или в открытом грунте. Отличительные особенности выращенной в теплице земляники — вытянутая форма, длинный хвостик, некрупный размер (1,5–3 см в длину) и почти полное отсутствие запаха.

У выросшей в земле ягоды форма будет шире у основания, а хвостик — коротким. У таких плодов землянично-ананасный запах, их оттенок может варьироваться. К примеру, бордовые ягоды сорта «Зенга Зенгана» можно брать для варенья, а более светлую землянику — для еды, так как у нее меньше срок хранения, уточнили в Роскачестве.

Любая земляника не должна быть слишком мягкой или твердой. Лучше всего выбирать упругие, но нежные плоды, которые можно раздавить во рту языком, добавили эксперты.