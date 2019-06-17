Сотрудника отдела полиции в Челябинской области заподозрили в домогательствах

Следственные органы СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту понуждения к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ) в отношении сотрудника межмуниципального отдела МВД «Чебаркульский». Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Речь идет о заместителе начальника отдела Рифе Биктимирове.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудники службы собственной безопасности регионального главка в ходе оперативных мероприятий выявили факт превышения служебных полномочий, «выразившийся в совершении противоправного деяния в отношении подчиненного личного состава, сотрудником МО МВД России «Чебаркульский».

«По результатам служебной проверки, в связи с совершением проступка, порочащего честь органов внутренних дел, сотрудник уволен по отрицательным мотивам, кроме того, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. К его руководителям будут применены меры дисциплинарной ответственности»,– говорится в сообщении ГУ МВД по региону.