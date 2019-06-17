Россия в 2018 году экспортировала военной авиатехники более чем на $6 млрд

Россия за 2018 год экспортировала боевую авиацию и авиатехнику на сумму свыше $6 млрд, заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в связи с открытием международного авиационно-космического салона Paris Air Show 2019 в Ле-Бурже. «Авиационная и вертолетная техника традиционно лидирует среди продукции, поставляемой "Рособоронэкспортом" на мировой рынок»,— добавил господин Михеев, которого цитирует пресс-служба «Рособоронэкспорта».
Как сообщал в интервью “Ъ” директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, экспорт российских вооружений уже на протяжении трех лет удается удерживать на уровне $15 млрд. По состоянию на конец 2018 года портфель заказов составлял около $55 млрд.
Подробности — в интервью “Ъ” с директором ФСВТС.
просмотров: 140690
просмотров: 80200
просмотров: 56647
просмотров: 40346
просмотров: 39576