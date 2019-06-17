ММК удостоился награды за инновационные стали MAGSTRONG

На завершившейся в Новокузнецке международной выставке технологий горных разработок «Уголь России и майнинг – 2019» Магнитогорский металлургический комбинат был награжден дипломом и золотой медалью за линейку высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых под брендом MAGSTRONG.

Комиссия по подведению итогов конкурса на лучший экспонат отметила ПАО «ММК» в номинации «Дорожно-строительные и карьерные комплексы, машины и механизмы, экскаваторы, погрузчики, землеройные и планировочные машины». При производстве этой техники широко применяются инновационные стали Магнитки.

«Уголь России и майнинг» – крупнейший в стране выставочный проект для всех отраслей горнорудной промышленности. Форум ежегодно собирает в Новокузнецке сотни компаний и десятки тысяч посетителей: представителей угольных холдингов, научного сообщества, производителей и поставщиков оборудования. Стали ММК MAGSTRONG вызвали большой интерес у гостей выставки: применение этой продукции позволяет продлить срок службы оборудования, существенно снизить вес изделий и получить значительный экономический эффект. Помимо этого, данные стали являются импортозамещающими, что также позволяет снижать издержки потребителя.

В линейке сталей MAGSTRONG особняком стоит высокопрочная износостойкая марка стали MAGSTRONG Н500, которую компания реализует на российском рынке с прошлого года. За счет химического состава и технологии термообработки эта сталь идеально сбалансирована в части оптимального сочетания максимальных характеристик по твердости и ударной вязкости, что при эксплуатации дает существенные преимущества перед импортными аналогами. Благодаря улучшенным характеристикам продукция MAGSTRONG позволила многим крупным российским добывающим холдингам и компаниям, специализирующимся на добыче угля, меди, золота, калийных солей и фосфатов, полностью заместить импортные аналоги либо перейти с традиционных марок стали на более технологичные материалы.

XXVI Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и майнинг» проходила в Новокузнецке 4–7 июня 2019 года. Форум этого года стал крупнейшим за всю историю проекта. В нем приняли участие 714 экспонентов из 24 стран. Число посетителей превысило 40 000 человек.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»