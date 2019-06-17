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S7 оштрафовали за жару на борту рейса Новосибирск—Екатеринбург

Авиакомпания S7 оштрафована на 30 тыс. руб. за жару на борту самолета авиакомпании Embraer 170, летевшего из Новосибирска в Екатеринбург в декабре прошлого года. Такое решение принято после проверки Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Проверка также проводилась уральским следственным управлением СКР на транспорте.

Ранее сообщалось, что в салоне самолета, после того, как от него отъехал трап, стало «невыносимо жарко», а из кондиционеров пошел горячий воздух. «Бортпроводницы успокаивали пассажиров, уверяя, что кондиционирование воздуха в салоне заработает, когда самолет поднимется в небо, однако вылет откладывали»,— сообщали пассажиры рейса. Некоторым из них стало плохо. Известно, что на борту самолета в полном составе находилась рок-группа «Чайф».

По данным ведомства, причиной нарушения стали помехи в работе датчика температуры. Исправить неполадки члены экипажа не смогли, так как не были ознакомлены с особенностями работы системы кондиционирования. По результатам проверки директору авиакомпании внесли представление. По его итогам, бортпроводников ознакомили с работой кондиционеров. Кроме того, разработана бюллетень об особенностях работы «Embraer 170 в зимний период».

Екатерина Аверина


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