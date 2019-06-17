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Сибирская политика

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Организаторы подземной нарколаборатории пойдут под суд

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы по производству синтетических наркотиков. Следствием установлено, что группа действовала в регионе с июня 2018 по июль 2018 года. еее участники (всем от 20 до 25 лет) производили наркотические средство и осуществляли его сбыт. Оптовые партии наркотиков реализовывались координатором группы с использованием сети «Интернет», двое других мужчин занимались изготовлением, фасовкой и хранением наркотических средств, еще один отвечал за извлечение из тайников-закладок наркотических средств, фасовал их на более мелкие дозы и приготавливал к сбыту, говорится в сообщении УМВД по Новосибирской области.

Нарколаборатория находилась в подземном помещении. В ходе обыска полицией там была обнаружена лабораторная посуда и оборудование, бочки, канистры с жидком веществом, многочисленные коробки с муравьиной кислотой, электронные весы, упаковочный материал, а также наркотическое средство -PVP общей массой более 170 кг. Из тайников-закладок сотрудниками полиции было изъято еще около 11 кг наркотических веществ. Задержание участников группы проводилось при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ.

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