Экс-министр спорта Пермского края получил три года условно за злоупотребление полномочиями

Дзержинский суд Перми признал бывшего министра спорта Пермского края Павла Ляха виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при приемке работ по реконструкции стадиона «Динамо». Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Господину Ляху запрещено занимать руководящие должности в органах госвласти и местного самоуправления в течение трех лет.

Как было доказано в суде, Павел Лях, имея личную заинтересованность в продвижении по службе и выполнении показателей эффективности, подписал акты выполненных работ и справку об их стоимости, которая, как выяснилось, была завышена на 18,238 млн руб., а еще на 5 млн руб. работы не были выполнены вообще. В итоге бюджетам различных уровней был нанесен ущерб в размере 23,621 млн руб.

Константин Стерледев, Пермь