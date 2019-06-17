Могерини призвала к сдержанности после атак на танкеры в Оманском заливе

Всем странам нужно проявлять «максимальную сдержанность» после нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе, считает глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Об этом она заявила перед началом переговоров Совета по иностранным делам ЕС в Люксембурге.

«Я думаю, что в словах генсека ООН (Антониу Гутерриша.— “Ъ”) есть мудрая мысль, что мир просто не может себе позволить очередной кризис. Мы, конечно, будем обсуждать это с министрами»,— добавила госпожа Могерини (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, 13 июня в Оманском заливе потерпело бедствие два нефтяных танкера, принадлежащих норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, они подверглись торпедной атаке. США обвинили в ней Иран, тот свою вину отрицает.

Подробности — в материале “Ъ” «В Оманском заливе разгораются танкеры».