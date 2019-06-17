Бывший замминистра приговорен к условному сроку за мошенничество

Ленинский суд Перми вынес приговор бывшему замминистра физической культуры, спорта и туризма Пермского края Руслану Садченко. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц при реконструкции в 2015 году стадиона «Динамо» в Перми. Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

По версии следствия, в преступную группу помимо Руслана Садченко входили директор и учредитель подрядного ООО «Технологии и строительство» («ТиС») Дмитрий Перфильев, а также исполнительный директор ООО «ТиС», директор ООО «А-Старт», индивидуальный предприниматель Александр Тархов. Господин Перфильев приговорен к 3,5 годам условного заключения, а господин Тархов к 4,5 годам условного заключения.

Из оплаченных из бюджета работ на стадионе на общую сумму 45,86 млн руб. фактически были выполнены объемы в 43,47 млн руб. Кроме того, при обустройстве футбольного поля и беговых дорожек на стадионе выявлены отступления от проекта и нарушения технологии на 21,2 млн руб.