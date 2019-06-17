Состоялись дополнительные выборы депутатов Косинского земсобрания

Вчера, 16 июня в Косинском районе Пермского края прошли дополнительные выборы восеми депутатов земского собрания по многомандатным избирательным округам №№ 1,2,3,5.

В округе № 1 победу одержали самовыдвиженцы Евгений Федосеев (25,15% голосов) и Светлана Шестеренко (22,29% голосов). Депутатом земсобрания от второго избирательного округа Косинского района стала кандидат от партии «Единая Россия» Ирина Колегова, за которую проголосовали 47,59% избирателей. Представлять интересы избирателей в третьем многомандатном округе будут самовыдвиженец Геннадий Мартынов и единоросс Евгений Салтанов, набравшие 30,53% и 28,77% голосов избирателей соответственно. В пятом округе победили 2 кандидата от «Единой России» - Сергей Коряков (28,68%) и Татьяна Снигирева (22,48%), а также самовыдвиженец Иван Федосеев (22,09%).

Как отмечают в пресс-службе избирательной комиссии Пермского края, выборы прошли спокойно и организованно, без нарушений, замечаний и жалоб со стороны всех участников избирательного процесса. Явка составила 17,33% избирателей.

Отметим, что Косинский муниципальный район - единственная территория Коми-округа, не принявшая решение о реорганизации в муниципальный округ. Ранее 8 из 15 депутатов земсобрания отказались от мандатов, таким образом, представительный орган потерял кворум и до дополнительных выборов не мог рассматривать какие-либо решения.