На Кубани действует штормовое предупреждение

Сегодня, 17 июня, МЧС по Краснодарскому краю объявлено штормовое предупреждение в ряде муниципалитетов региона, исключая Сочи. На Кубани ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистыми усилениями ветра до 20 м/с.

По информации спасателей, на реках и водотоках бассейна реки Кубань в юго-восточной и юго-западной территории края, а также на черноморском побережье от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

По информации Гидрометцентра, штормовые явления (ливень, град, штормовой ветер) в в южной половине края ожидаются во второй половине дня. В целом, температура воздуха днем прогнозируется на уровне +28… +33°, местами до +35°.

Василий Хитрых