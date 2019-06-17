Контракт на реконструкцию кардиоцентра в Уфе получила группа Су-10

Управление капитального строительства Республики Башкортостан по итогам аукциона 14 июня заключит контракт на реконструкцию хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра в Уфе с компанией «Фирма Су-10» (входит в группу Су-10 предпринимателя Валерия Мансурова).

Как следует из информации на портале госзакупок, компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 2,62 млрд руб. с дисконтом 0,4% — за 2,61 млрд. Вторым претендентом было уфимское ООО «Билд» Артура Харисова, предложившее аналогичную цену, но аукционная комиссия признала победителем «Фирму СУ-10», так как этот участник сделал предложение первым.

Торги проводились с весны. «Фирма Су-10» была признана победителем еще в апреле, но позже итоги торгов отменила ФАС России, куда поступали жалобы от ООО «Билд» и «ИТСК».

Контракт предусматривает строительство до ноября 2021 года на территории кардиоцентра нового шестиэтажного корпуса с двухэтажным пристроем, а также спортивной площадки. В стоимость контракта включены поставка оборудования и мебели.

Майя Иванова