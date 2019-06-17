Москва и Вашингтон выразили надежду, что Владимир Путин и Дональд Трамп смогут поговорить на полях саммита «двадцатки» в японской Осаке. Однако пока формат переговоров остается неизвестным. В Кремле заявляют, что Москва готова организовать встречу «хоть завтра», но с американской стороны пока никаких предложений не поступало. Дональд Трамп же продолжает настаивать, что намерен встретиться с российским коллегой в Японии. Тем временем, Владимир Путин заявил, что отношения с Америкой ухудшаются. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что на сегодняшний день Россия не является приоритетом для Вашингтона.

За яркими событиями прошлой недели осталось совершенно незамеченным интервью Владимира Путина телеканалу «Мир», в котором он, в принципе, не сказал ничего нового, разве что указал на то, что отношения России и США все больше деградируют, становятся все хуже и хуже. Тем не менее, глава государства выразил надежду, что страны могут выйти на какие-то решения после саммита «двадцатки» в Осаке в конце июня.

Как известно, в Японии запланирована встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом ни формат переговоров, ни то, о чем собираются говорить лидеры, остается совершенно непонятным. И даже соответствующее заявление президента США не добавило определенности. Глава Белого дома лишь подтвердил, что увидится с Путиным, не более того. В Кремле и российском МИДе, в свою очередь, предположили, что это будет встреча «на ногах», то есть лидеры пожмут друг другу руки и перебросятся парой фраз. Неужели в рамках такой встречи можно рассчитывать на некие прорывные решения? Вряд ли. В итоге выход на какие-то решения оказывается под большим вопросом.

Похоже, Трампу не нужна Россия. Ему нужно избираться на второй срок, ему нужны поступления в казну, развитие собственной промышленности, ему важно договориться с Китаем, потому что это напрямую влияет на американскую — читай: мировую —экономику. А на что влияет Россия? На Украину. Но эта страна так далеко, и, в первую очередь, это европейская проблема.

Может ли Москва выгнать Иран из Сирии, как этого требуют США и Израиль? Похоже, что нет. О чем тогда говорить на встрече? О ядерном разоружении? Да, можно эту тему обсудить, однако реалии таковы, что к этой проблеме нужно подключать все тот же Китай, заключать трехстороннее соглашение. В свою очередь, Пекин, похоже, на это идти не собирается. При этом в Америке, видимо, не считают, что нынешняя Российская Федерация сможет серьезно угрожать Штатам.

Что касается всех этих игр вокруг Николаса Мадуро, то здесь, с точки зрения Вашингтона, все просто — если вам так дорог этот деятель, тогда помогайте сами голодающему народу Венесуэлы, у вас же есть лишние миллиарды долларов. Да и, собственно, Москва ничего особо не предлагает, а все ждет каких-то сигналов из Белого дома. Так можно всю жизнь прождать.

Что же в сухом остатке? Судя по всему, никаких прорывов в Осаке не произойдет.

Но тогда возникают вопросы в целом к успешности российской внешней политики. Где результат? Где глобальное лидерство? Да ладно лидерство, но хотя бы уважение со стороны партнеров? А ведь еще в начале мая были надежды, что вот-вот страны помирятся, госсекретарь США Майкл Помпео, например, был в Сочи. Кто об этом теперь вспоминает?

Похоже, единственный вывод — заинтересовать Трампа материально. Нет, конечно, не взяткой. Но можно открыть американским компаниям российские стратегические проекты. Вот тогда, может быть, что-нибудь да и сдвинется. А пока же действительно налицо полная деградация отношений между странами.