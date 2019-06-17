Экипаж S7 не знал особенности функционирования системы кондиционирования — прокуратуры

Новосибирская транспортная прокуратура внесла представление директору авиакомпании S7 Airlines за нарушения при выполнении рейса Новосибирск–Екатеринбург в конце прошлого года. Полет проходил при повышенной температуре в салоне самолета.

2 декабря 2018 года пассажиры самолета Embraer 170 пожаловались на невыносимую жару в салоне, из кондиционеров, по их словам, шел горячий воздух. Некоторые из-за духоты почувствовали себя плохо. На борту в полном составе находилась рок-группа «Чайф».

По сообщению пресс-службы транспортной прокуратуры, в салоне самолета Embraer 170 температура находилась в зоне повышенных значений. С нарушенной работой системы кондиционирования авиакомпанией также выполнен и обратный рейс по маршруту Екатеринбург–Новосибирск. Члены экипажа не смогли исправить ситуацию, поскольку не знали особенности схемы работы прибора.

По результатам проверки прокурора внесла директору авиакомпании S7 Airlines представление, по итогам рассмотрения которого авиакомпания довела до сведения бортпроводников информацию об особенностях функционирования системы кондиционирования воздуха. Также авиакомпанию привлекли к административной ответственности за ненадлежащее оказание услуг и назначили штраф в размере 30 тыс. руб.

Юлия Сасевич