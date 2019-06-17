Прокуратура оштрафовала S7 из-за высокой температуры в салоне самолета

Новосибирская транспортная прокуратура привлекла к административной ответственности и назначила штраф 30 тыс. руб. авиакомпании S7 Airlines из-за высокой температуры в салоне самолета, который выполнял рейс Новосибирск—Екатеринбург в конце прошлого года.

2 декабря 2018 года пассажиры самолета Embraer 170 пожаловались на невыносимую жару в салоне, из кондиционеров, по их словам, шел горячий воздух. Некоторые из-за духоты почувствовали себя плохо. На борту в полном составе находилась рок-группа «Чайф».

По сообщению пресс-службы транспортной прокуратуры, в салоне самолета температура воздуха повысилась до +45–50°C. Причиной послужила ненадлежащая работа датчика температуры. Как отметили в ведомстве, члены экипажа не обладали информацией об особенностях работы прибора.

С нарушенной работой системы кондиционирования также был выполнен и обратный рейс по маршруту Екатеринбург—Новосибирск.

Юлия Сасевич