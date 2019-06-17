В пензенской Чемодановке проводится проверка действий местных органов власти

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поручил губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в ежедневном режиме докладывать о расследовании уголовного дела, возбужденного по итогам конфликта в селе Чемодановка, в результате которого пострадали пятеро человек, один скончался, и мерах по обеспечению общественной безопасности в населенном пункте.

От руководства региона требуется в кратчайшие сроки разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в селе с указанием ответственных лиц и источников финансирования, сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам Ивана Белозерцева, семье погибшего оказывается поддержка.

Сегодня и 18 июня в Чемодановке будет работать приемная прокурора, где граждане смогут рассказать о проблемах, которые их беспокоят. Будет проведена проверка деятельности органов власти в селе, по результатам которой будут сделаны соответствующие выводы.

Иван Сергеев