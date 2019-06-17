Полиция возбудила уголовное дело по факту оказания интимных услуг в спа-салоне на Кировке

Сотрудники уголовного розыска областного полицейского главка и их коллеги из отдела полиции «Центральный» УМВД Челябинска пресекли деятельность спа-салона на Кировке, в котором, по данным регионального ГУ МВД, оказывали интимные услуги.

По результатам проведенных мероприятий в отношении администратора заведения – 36-летней челябинки – возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятий проституцией), которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.