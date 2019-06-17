Кибермошенники в 2018 году пытались украсть 17 млн рублей с карт жителей Татарстана

В 2018 году кибермошенники пытались украсть с карт жителей Татарстана более 17 млн руб., рассказал глава Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки (ФинЦЕРТ) Банка России Артем Калашников, пишет «Татар-информ». Всего преступники провели или пытались провести 1,4 тыс. несанкционированных операций.

По словам господина Калашникова, большинство жертв мошенников сами предоставляли данные карт.

По данным Банка России, объем несанкционированных операций с платежными картами в России в 2018 году вырос на 44% и составил 1,39 млрд руб. Средняя сумма одной несанкционированной операции выросла на 9,6%, до 3,32 тыс. руб.

“Ъ-Казань”