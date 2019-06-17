Два южноуральских фестиваля вошли в топ-5 популярных этнографических опен-эйров

Два летних фестиваля, которые проводятся в Челябинской области, в 2018 году вошли в пятерку лидеров среди этнографических и фольклорных мероприятий России по данным аналитического агентства «Турстат». Как сообщают авторы исследования, в топ-5 попали Бажовский фестиваль, который в прошлом году посетили 28 тыс. человек, и Бушуевский, на котором за два дня побывали 30 тыс. гостей.

Также в пятерке оказались фестивали «Мир Сибири» (Красноярский край), «Зарайская слобода» (Московская область), Прокопьевская ярмарка (Великий Устюг, Вологодская область).

Бажовский фестиваль народного творчества в этом году пройдет 21-23 июня рядом с селом Демарино в Пластовском районе. Бушуевский фестиваль гравюры и украшенного клинкового оружия намечен на 13-14 июля, площадкой проведения станет парк культуры и отдыха «Молодежный» в Златоусте.