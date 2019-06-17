В Екатеринбурге продают квартиру за 150 млн рублей

В Екатеринбурге выставлена на продажу квартира за 150 млн руб. Согласно объявлению, опубликованному онлайн-сервисом по подбору недвижимости N1.ru, квартира площадью 240 «квадратов» находится на седьмом этаже в клубном доме «Тихвинъ» на Хохрякова, 48.

В ней пять комнат, две гардеробных, четыре санузла и три лоджии. Стоимость одного квадратного метра такого жилья составляет 625 тыс. руб. По некоторым данным, сегодня это самая дорогая квартира, выставленная на продажу в Екатеринбурге.