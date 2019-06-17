Минстрой края не получал представлений от Березниковской прокуратуры

В министерстве строительства края сообщили "Ъ-Прикамье", что не получали никаких представлений от Березниковской природоохранной прокуратуры по поводу выявленных новых нарушений при утилизации отходов, оставшихся от демонтажа формальдегидных домов в микрорайоне Усольский-2.

Ранее телеканал «ТНТ-Березники» со ссылкой на помощника межрайонного природоохранного прокурора Сергея Котельникова сообщил, что зараженные формальдегидом материалы подрядчик закопал, а площадку заровнял бульдозером. Ведомство внесло представление заказчику работ — министерству Пермского края об устранении нарушений. Прокуратура требует раскопать отходы, убрать и вывезти на полигон.

58 домов в микрорайоне Усольский-2 были признаны непригодными для проживания из-за превышения предельной концентрации формальдегида. Как отмечала региональная Контрольно-счетная палата, дома, находящиеся в краевой собственности, не использовались с момента их ввода в эксплуатацию в 2008 году. В 2016 году краевое правительство постановило снести проблемные объекты, но этого сделано не было. Вместе с тем фактические расходы на содержание и управление этими домами в 2015–2016 годах составили 24,3 млн руб.

В середине ноября 2018 года подрядчик отчитался о сносе 52 формальдегидных домов, шесть находились в стадии демонтажа. Строительный мусор утилизировали на МКУП «Полигон», куда уже вывезено около 1 тыс. тонн мусора.