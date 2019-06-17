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На Кировке демонтируют конструкции для новогодней иллюминации

На пешеходной части улицы Кирова службы демонтажа уберут металлические арки, предназначенные для размещения новогодних гирлянд. Часть стоек уже убрана, оставшиеся конструкции демонтируют в ночь с понедельника на вторник. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказала исполняющая обязанности главы управления дорожного хозяйства Челябинска Ирина Степанова.

«Мы начали демонтировать конструкции. Десять штук уже убраны, в ночь с понедельника на вторник работы продолжатся», - сообщила Ирина Степанова.

В начале лета мэр Челябинска Владимир Елистратов выражал недоумение по поводу того, что челябинцы считают конструкции без гирлянд неуместными на пешеходной улице. Он обещал «изучить мнения» для принятия решения о демонтаже арок.

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