Экс-глава НИИТО Михаил Садовой приговорен к трем годам колонии

Центральный райсуд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима и штрафу 300 тыс. руб. бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ Михаила Садового.

Михаил Садовой, возглавлявший ФГБУ НИИТО с 2006-го по 2018 год, обвинялся по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Как указывается в деле, в декабре 2014 года глава НИИТО выписал десяти подчиненным завышенные премиальные, из которых значительную часть затем забрал. Ущерб, причиненный Минздраву РФ, составил 10,7 млн руб. С предъявленным обвинением Михаил Садовой не согласился. Во время следствия он утверждал, что бывшие сотрудники института его оговорили, не простив высказанных им претензий по работе.

Уголовное дело о хищении было возбуждено в начале 2018 года по материалам ФСБ. На период расследования дела и его рассмотрения в суде Михаил Садовой находился под домашним арестом. Второй фигурант дела - консультант НИИИТО по вопросам стратегического развития Сергей Поскочин - объявлен в международный розыск.

Константин Воронов