Генпрокуратура оценила в 12 млрд рублей ущерб от экологических преступлений в 2018 году

Ущерб от экологических преступлений в России по итогам 2018 года достиг 12 млрд руб., в основном нарушения допускаются в лесной отрасли. Соответствующие данные привел представитель Генпрокуратуры РФ Егор Мирошник на заседании по вопросам охраны окружающей среды, в котором участвуют прокуроры России и Китая.

Как рассказал господин Мирошник, несмотря на большое количество возбужденных уголовных и административных дел, не во всех случаях удается возместить ущерб. При этом в целом количество нарушений каждый год снижается. «С 2009 по 2018 год почти в два раза сократилось число экологических преступлений»,— добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

В конце мая Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который впервые конкретизирует санкции за неуплату экологического сбора. Теперь для компаний, которые не занимаются самостоятельной утилизацией отходов, минимальный штраф составит 500 тыс. руб. Отраслевые эксперты заявляют, что столь серьезные санкции не будут стимулировать бизнес к переработке отходов производимой продукции.

Подробности — в публикации “Ъ” «Экосбор соберут в административном порядке».