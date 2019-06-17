Кемеровский ТЦ «Аврора», закрытый из-за нарушений правил безопасности, откроют к сентябрю

Кемеровский торговый центр и кинотеатр «Аврора», ранее закрытый за нарушения противопожарной безопасности, откроют к первому сентября. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. К этому сроку собственники здания планируют устранить все нарушения и изменить фасад торгового центра, чтобы он сочетался с внешним видом Президентского кадетского училища, которое строится рядом.

«Аврору» закрыли в апреле прошлого года по итогам проверки, которая была инициирована после пожара в «Зимней вишне», произошедшего 25 марта 2018 года и где погибли 60 человек.

Как писал «Ъ», торговый центр «Аврора» принадлежал обанкротившемуся ритейлеру «Аквамаркет», входящему в «Аквагруп» бизнесмена Константина Яковлева. Арбитражный суд Кемеровской области признал банкротом ООО «Аквамаркет» в декабре 2015 года. На тот момент задолженность компании перед кредиторами составляла 2,5 млрд руб. В январе 2016 года был признан банкротом и сам Константин Яковлев. В составе его группы работали супермаркеты «Акватория» и «Знак качества», дискаунтеры «Экономька». В марте 2019 года торговый центр «Аврора» площадью 16,6 тыс. кв. м был выставлен на торги по стартовой цене 403,8 млн руб., однако конкурсный кредитор ООО «Регион эстейт» оставил предмет залога за собой. Ранее компания оставила за собой ТЦ «Север», также входивший в число активов «Аквагруп».

Нина Обелюнас