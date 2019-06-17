CNN: США планируют отправить дополнительные силы на Ближний Восток после атак в Оманском заливе

Власти США на этой неделе «подробно обсудят», нужно ли направлять дополнительные военные силы на Ближний Восток после нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе, сообщает CNN со ссылкой на источники. По их словам, речь идет об отправке зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, нескольких истребителей и боевых кораблей. Направлять военнослужащих Вашингтон пока не намерен, уточнили собеседники телеканала. Они также добавили, что пока не ясно, когда именно США примут окончательное решение.

13 июня в Оманском заливе потерпело бедствие два нефтяных танкера, принадлежащих норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, они подверглись торпедной атаке. США обвинили в ней Иран, тот свою вину отрицает.

Подробности — в материале “Ъ” «В Оманском заливе разгораются танкеры».