Власти Кузбасса пообещали переселить жителей из района подземных пожаров в Киселевске

Власти Кемеровской области пообещали решить проблему с расселением жителей района Киселевска, где произошел подземный пожар. Администрация города уже начала подготовку документов для определения состояния 71 проблемного дома и поиск подходящей программы переселения, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице в соцсети.

Он также сообщил о согласовании с жителями Киселевска пошагового плана ликвидации подземного пожара. Как отметил Сергей Цивилев во время обхода проблемной территории, «земля еще дымится». «Наша задача разобрать, что там горит. Вы (жители) вместе с нашей группой специалистов укажите территорию, которая, на ваш взгляд, аварийно-опасна. Будет создан план отработки данной территории, и начнется бурение, чтобы мы четко понимали, что там происходит. Кто-то от вас во время работ всегда должен находиться рядом. Все будет происходить под вашим контролем», - сказал Сергей Цивилев. Следующая встреча губернатора с жителями проблемной территории пройдет в августе.

Напомним, что заброшенные горные выработки в одном из районов Киселевска дымятся с конца мая. На прошлой неделе около двух десятков жителей города попросили в видеообращении к премьер-министру североамериканской страны Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу предоставить им статус беженцев в Канаде из-за плохой экологической ситуации в Киселевске. Управление СКР по Кемеровской области проводит проверку по факту подземного пожара в городе Киселевске.

Нина Обелюнас