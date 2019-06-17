Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Фантастический боевик «Люди в черном: Интернэшнл» (режиссер Ф. Гэри Грей) собрал 240,6 млн руб. в кинотеатрах России и СНГ за 13–16 июня, сообщает портал kinobusiness.com (данные предварительные). Общие сборы — 322,1 млн руб.

Вторую строчку рейтинга занимает мультфильм «Тайная жизнь домашних животных-2» (режиссер Крис Рено) — сборы превысили 1,3 млрд руб., за уикенд он собрал 121,5 млн руб. На третьем месте находится картина «Аладдин» режиссера Гая Ритчи. За минувшие выходные сборы составили 75,1 млн. Общие сборы превысили 1,1 млрд руб.