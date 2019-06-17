Организаторы сообщили о 2 млн человек на марше в Гонконге

В воскресенье, 16 июня, на улицы Гонконга на акцию протеста вышло почти 2 млн человек, заявили организаторы. Демонстрации прошли против законопроекта об экстрадиции. «Сегодняшний марш собрал почти 2 млн человек»,— сказал правозащитник Джимми Шэм (цитата по AFP).

Однако в полиции приводят другую цифру. По ее данным, максимальное число собравшихся — 338 тыс. человек.

8 июня на акцию протеста, по данным организаторов, вышло более 1 млн человек. Протестующие выступали против поправок к закону об экстрадиции с Китаем, которые позволили бы выдавать Пекину жителей Гонконга, подозреваемых в нарушении китайских законов. 15 июня власти приостановили рассмотрение поправки на неопределенный период.

Подробнее о развитии ситуации — в материале “Ъ” «В Гонконге депутатов остановили арматурой».