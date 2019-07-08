Живописец светом
В рамках XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии-2019» в Мультимедиа Арт Музее проходит выставка классика отечественной фотографии Александра Гринберга, одного из представителей пикторализма. Гринберг в совершенстве овладел техникой «благородной» печати, в 1909 году завоевал золотую медаль на выставке в Дрездене. За съемки обнаженной натуры Гринберг был репрессирован в 1936 году, сослан в БАМЛАГ. В 1939 году освобожден, реабилитирован в конце 1950-х. В экспозицию «Александр Гринберг. Движение. 1920-е» вошли съемки пластических этюдов движения студии Веры Майя и знаменитые ню Гринберга.
Вечер с Форсайтом
Лондонский театр «Сэдлерс Уэллс» на сцене театра им. Моссовета представит премьеру 9 июля — «Тихий вечер танца» в рамках Театрального фестиваля им. А.П. Чехова. Составленный из разных работ классика хореографии Уильяма Форсайта, спектакль вобрал в себя и минималистичные аналитические построения, и танцевальные номера, вдохновленные барочной музыкой, напоминая об истоках классического балета. Из нового — фрагменты балета «Семнадцать/Двадцать один», а также две работы, получившие новое прочтение,— «Диалог» (DUO 2015) и «Каталог» (Второе издание).
«Стихи обычно появляются на ходу. А вот мелодии, например, только утром под душем. Одна проблема — большой расход воды»
Александр Городницкий, ставший лауреатом новой независимой премии Евгения Евтушенко «Больше, чем поэт»
Рок имени Горького
На сцене парка Горького 12 июля стартует ежегодный международный музыкальный фестиваль Park Live. Среди хедлайнеров трехдневного опен-эйра ожидаются американская рок-группа 30 Seconds to Mars и британские рокеры Bring Me the Horizon. Их поддержат инди-рокеры Nothing But Thieves, поп-панк-группа SWMRS, группа-открытие 2018 года Pale Waves и одна из главных скандинавских поп-исполнительниц — MO из Дании, также среди самых ожидаемых гостей знаменитый коллектив с африканского континента — Die Antwoord.
Три Пятых
13 июля концертом Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова под управлением Андрея Борейко завершается фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в подмосковном Новом Иерусалиме. С оркестром выступит Илья Грингольц — победитель Международного конкурса скрипачей им. Н. Паганини, профессор Цюрихской высшей школы искусств. Он играет на скрипке Джузеппе Гварнери. Фестиваль проходит уже второй год, его худрук — главный дирижер Филармонического оркестра Осло и Ливерпульского королевского филармонического оркестра Василий Петренко. В этом году программа объединила три великие пятые симфонии — Малера, Чайковского и Прокофьева.
Серьги с подвесками (II век н.э., Северное Причерноморье) и другие украшения римской эпохи из собрания Государственного Эрмитажа представлены на выставке «Шкатулка матроны» в Приморской государственной картинной галерее (Владивосток).
08.07
В Центре имени братьев Люмьер выставка «Простой мотив» собрала лучшие снимки Геннадия Бодрова, продолжателя традиции европейской фотографии в духе Анри Картье-Брессона.
09.07
В Историческом музее на выставке «Английское увлечение "бриллиантового князя"» представлена коллекция английской печатной графики XVIII века из знаменитой тверской усадьбы князей Куракиных Степановское-Волосово.
10.07
В кинотеатре «Иллюзион» стартует IV Московский международный фестиваль экспериментального кино.
11.07
В широкий прокат выходит комедийное фэнтези «Мертвые не умирают» (в главных ролях Адам Драйвер, Билл Мюррей, Тильда Суинтон).
13.07
В саду «Эрмитаж» Большой фестиваль Италии познакомит гостей с музыкой, кино, кухней и языком этой страны.
14.07
На Воробьевых горах проходит фестиваль современной науки и технологий Geek Picnic.
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