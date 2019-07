Имя

Живописец светом

В экспозицию «Александр Гринберг. Движение. 1920-е» вошла знаменитая работа фотографа: «Купальщица», 1924 год Фото:Александр Гринберг / предоставлено МАММ В экспозиции также представлена работа «Сидящая девушка», 1928 год Фото:Александр Гринберг / предоставлено МАММ

В рамках XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии-2019» в Мультимедиа Арт Музее проходит выставка классика отечественной фотографии Александра Гринберга, одного из представителей пикторализма. Гринберг в совершенстве овладел техникой «благородной» печати, в 1909 году завоевал золотую медаль на выставке в Дрездене. За съемки обнаженной натуры Гринберг был репрессирован в 1936 году, сослан в БАМЛАГ. В 1939 году освобожден, реабилитирован в конце 1950-х. В экспозицию «Александр Гринберг. Движение. 1920-е» вошли съемки пластических этюдов движения студии Веры Майя и знаменитые ню Гринберга.

Танец

Вечер с Форсайтом

«Тихий вечер танца» театра «Сэдлерс Уэллс» Фото: Bill Cooper

Лондонский театр «Сэдлерс Уэллс» на сцене театра им. Моссовета представит премьеру 9 июля — «Тихий вечер танца» в рамках Театрального фестиваля им. А.П. Чехова. Составленный из разных работ классика хореографии Уильяма Форсайта, спектакль вобрал в себя и минималистичные аналитические построения, и танцевальные номера, вдохновленные барочной музыкой, напоминая об истоках классического балета. Из нового — фрагменты балета «Семнадцать/Двадцать один», а также две работы, получившие новое прочтение,— «Диалог» (DUO 2015) и «Каталог» (Второе издание).

Голос

Фото: Интерпресс / PhotoXPress.ru

«Стихи обычно появляются на ходу. А вот мелодии, например, только утром под душем. Одна проблема — большой расход воды»

Александр Городницкий, ставший лауреатом новой независимой премии Евгения Евтушенко «Больше, чем поэт»

Место

Рок имени Горького

На фестивале ParkLive ожидается много известных гостей Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

На сцене парка Горького 12 июля стартует ежегодный международный музыкальный фестиваль Park Live. Среди хедлайнеров трехдневного опен-эйра ожидаются американская рок-группа 30 Seconds to Mars и британские рокеры Bring Me the Horizon. Их поддержат инди-рокеры Nothing But Thieves, поп-панк-группа SWMRS, группа-открытие 2018 года Pale Waves и одна из главных скандинавских поп-исполнительниц — MO из Дании, также среди самых ожидаемых гостей знаменитый коллектив с африканского континента — Die Antwoord.

Звук

Три Пятых

Российский национальный оркестр, дирижер Андрей Борейко Фото: PhotoXpress.ru

13 июля концертом Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова под управлением Андрея Борейко завершается фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в подмосковном Новом Иерусалиме. С оркестром выступит Илья Грингольц — победитель Международного конкурса скрипачей им. Н. Паганини, профессор Цюрихской высшей школы искусств. Он играет на скрипке Джузеппе Гварнери. Фестиваль проходит уже второй год, его худрук — главный дирижер Филармонического оркестра Осло и Ливерпульского королевского филармонического оркестра Василий Петренко. В этом году программа объединила три великие пятые симфонии — Малера, Чайковского и Прокофьева.

Вещь

Фото: Государственный Эрмитаж

Серьги с подвесками (II век н.э., Северное Причерноморье) и другие украшения римской эпохи из собрания Государственного Эрмитажа представлены на выставке «Шкатулка матроны» в Приморской государственной картинной галерее (Владивосток).

Анонсы

08.07

В Центре имени братьев Люмьер выставка «Простой мотив» собрала лучшие снимки Геннадия Бодрова, продолжателя традиции европейской фотографии в духе Анри Картье-Брессона.

09.07

В Историческом музее на выставке «Английское увлечение "бриллиантового князя"» представлена коллекция английской печатной графики XVIII века из знаменитой тверской усадьбы князей Куракиных Степановское-Волосово.

10.07

В кинотеатре «Иллюзион» стартует IV Московский международный фестиваль экспериментального кино.

11.07

Кадр из фильма "Мертвые не умирают", 2019 год. Швеция, США. режиссер Джим Джармуш Фото: UPI

В широкий прокат выходит комедийное фэнтези «Мертвые не умирают» (в главных ролях Адам Драйвер, Билл Мюррей, Тильда Суинтон).

13.07

В саду «Эрмитаж» Большой фестиваль Италии познакомит гостей с музыкой, кино, кухней и языком этой страны.

14.07

На Воробьевых горах проходит фестиваль современной науки и технологий Geek Picnic.