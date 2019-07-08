Починить Родину

В Волгограде началась масштабная реставрация главного символа города-героя — монумента «Родина-мать зовет!». Уникальную скульптуру, созданную более полувека назад, впервые ожидает капитальное «лечение», прежде всего — от 12 километров трещин!

Текст: Мария Портнягина. Фото: Александр Куликов

С пятачка у ее массивных босых ног открывается захватывающий вид на широкую Волгу. Вдоль берега на десятки километров тянется город-миллионник. Неподалеку слева пыхтят трубы завода, справа маячит центр Волгограда. Посередине зияет чаша новенького стадиона: его построили к прошлогоднему чемпионату мира по футболу.

Ближайшие девять месяцев на этой площадке будут тесниться реставраторы. «Оздоровительные» работы должны завершиться к концу марта 2020-го, в преддверие 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Уже с мая «Родину-мать» начали опутывать строительные леса.

Недугов более чем за полвека с момента открытия памятника скопилось порядочно: это и подмывание фундамента грунтовыми водами (скульптуру фактически удерживает собственный вес — 8 тысяч тонн), и заросли мха, и минеральные отложения. Главное же беспокойство специалистов вызывают многочисленные трещины: их общая протяженность на поверхности монумента —12 (!) километров. Цена «лечения», согласно контракту, более 668 млн рублей из федерального бюджета (два года назад, к слову, звучала иная цифра — что на работы потребуется около 2,2 млрд рублей). Процесс затрудняет… отсутствие техдокументации на памятник: несколько лет поисков в разных НИИ и архивах результата не дали.

Реставрация монумента «Родина-мать зовет!» на территории историко-мемориального комплекса «Мамаев курган». Рабочие во время реставрационных работ Фото:Александр Куликов Реставрация монумента «Родина-мать зовет!» на территории историко-мемориального комплекса «Мамаев курган» Фото:Александр Куликов Реставрация монумента «Родина-мать зовет!» на территории историко-мемориального комплекса «Мамаев курган». Рабочие во время реставрационных работ Фото:Александр Куликов Реставрация монумента «Родина-мать зовет!» на территории историко-мемориального комплекса «Мамаев курган». Рабочий во время реставрационных работ Фото:Александр Куликов Реставрация монумента «Родина-мать зовет!» на территории историко-мемориального комплекса «Мамаев курган» Фото:Александр Куликов

Могучая «Родина-мать» — доминанта Волгограда и главный монумент ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Скульптура возвышается на уровне 102 метров — это самая высокая точка города. С сентября 1942-го по январь 1943-го за эту высоту велись самые ожесточенные бои. В ходе послевоенной операции по разминированию на каждом квадратном метре этой территории находилось от 500 до 1250 осколков снарядов. Об окончательной очистке участка от снарядов времен войны было объявлено лишь в 2015 году!

Мамаев курган стал местом захоронения, по официальным данным, для более чем 35 тысяч советских солдат и офицеров. Однако среди местных живет уверенность: весь курган и окрестности — братская могила, чуть копни — наткнешься на останки. И столько лет спустя уже не разобрать, где свои, а где враги. После Сталинградской битвы курган был перепаханной взрывами и пропитанной кровью землей. По воспоминаниям ветеранов, ни травинки не выросло на нем весной 1943-го...

Год спустя, весной 1944-го, началось обсуждение проекта памятника в Сталинграде, который должен был увековечить «героический подвиг советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками». На конкурс выдвигали проекты профессиональные архитекторы, свои эскизы присылали с фронта солдаты.

На месте «Родины-матери» могла появиться, например, высокая колонна с фигурой Сталина на макушке или 150-метровая пирамида из переплавленных танков.

Победил проект именитого скульптора-монументалиста Евгения Вучетича, якобы представившего его напрямую вождю. Впрочем, приказ о создании памятника в начале 1958-го подписал уже Никита Хрущев (он, кстати, настоял и на итоговой высоте 85 метров против 46-метровой американской Статуи свободы). А открывал монумент осенью 1967-го Леонид Брежнев. Так что «Родину-мать» в шутку называют «памятником трех генсеков».

Немногим известно, что «Родина-мать зовет!» — часть триптиха. В него входят монумент «Тыл — фронту» в Магнитогорске (установлен в 1979-м), который изображает рабочего, передающего выкованный им меч воину, а также «Воин-освободитель» (1949) в берлинском Трептов-парке — солдат-победитель со спасенным ребенком на руках и опущенным мечом. «Родина-мать», по задумке,— второе звено в этой истории.

Изначально на Мамаевом кургане планировалось установить скульптуру воина, преклоняющего колено перед Родиной-матерью и протягивающего ей свой меч. Однако Вучетич счел эту композицию перегруженной (тем более что война не была еще окончена, не время было опускать оружие) и изменил уже утвержденный «сверху» проект: вышла мать-воительница, во весь голос (взгляните на ее широко открытый рот) призывающая сыновей-солдат к защите Отечества.

Реставрация монумента «Родина-мать зовет!» на территории историко-мемориального комплекса «Мамаев курган». Рабочий во время реставрационных работ Фото:Александр Куликов Реставрация монумента «Родина-мать зовет!» на территории историко-мемориального комплекса «Мамаев курган». Рабочие во время реставрационных работ Фото:Александр Куликов Реставрация монумента «Родина-мать зовет!» на территории историко-мемориального комплекса «Мамаев курган». Рабочие во время реставрационных работ Фото:Александр Куликов Реставрация монумента «Родина-мать зовет!» на территории историко-мемориального комплекса «Мамаев курган». Рабочие во время реставрационных работ Фото:Александр Куликов

Спекуляций вокруг прототипа «Родины-матери» не счесть: это и барельеф «Марсельезы» на Триумфальной арке в Париже, и шедевр античности — Ника Самофракийская (разлетающиеся одежды «Родины-матери» будто крылья богини). Находилось и сходство по фигуре с прославленной советской легкоатлеткой, метательницей диска Ниной Думбадзе, а по чертам лица — с женой Вучетича Верой.

«Родина-мать зовет!» — памятник по многим параметрам уникальный, но от того и многие его беды. Это первый в СССР монумент целиком из железобетона. Вопрос авторского выбора не стоял: этот материал был единственно доступным в послевоенное время, когда основные ресурсы шли на восстановление разрушенных городов. Первые трещины появились на скульптуре уже год спустя после открытия. Для сохранности голову и руки стали ежегодно покрывать водоотталкивающим средством.

Конструкцию памятника рассчитывал инженер Николай Никитин, строивший, в том числе, Останкинскую телебашню. «Родина-мать» изнутри стянута 117 металлическими тросами (в 2017-м 99 из них заменили), сегодня на каждом установлен датчик, что позволяет следить за колебаниями конструкции.

Впрочем, больше всего забот — от грандиозного меча в руке железобетонной матери. Первоначально он был сделан по авиационной технологии — из нержавеющей стали, обшитой титановыми листами. Но получилось, что ветер такой меч раскачивал, он громко скрипел. В итоге в 1972 году его заменили на стальной, причем в верхней части предусмотрели отверстия — для уменьшения парусности.

Реставрация монумента «Родина-мать зовет!» на территории историко-мемориального комплекса «Мамаев курган». Доска с именами авторского коллектива Фото:Александр Куликов Рабочие на территории историко-мемориального комплекса «Мамаев курган» Фото:Александр Куликов Реставрация монумента «Родина-мать зовет!» на территории историко-мемориального комплекса «Мамаев курган» Фото:Александр Куликов Вид с монумента «Родина-мать зовет!» на территории историко-мемориального комплекса «Мамаев курган» Фото:Александр Куликов

С тех пор «Родина-мать» не менялась. Зато в постсоветское время преобразилось пространство вокруг нее. По соседству появились 33-метровый пятиглавый собор, музей Сталина, торговый центр с говорящим названием «КомсоМолл», а еще по мелочи — автомастерские, шашлычные… Случались и скандалы: то изображение «Родины-матери» используют в рекламе крабовых палочек, то чиновники мэрии увлекутся прожектерством — от поиска нового бренда города до преобразования Мамаева кургана в «приятную территорию для отдыха», а то недобросовестный подрядчик «отмыл» 3 млн рублей при замене облицовки на постаменте скульптуры.

Когда-то сакральное пространство, куда прийти на 9 Мая считалось чуть ли не долгом каждого волгоградца, в новой России постепенно превратилось в местечко для праздничного пикника, где взрослые и дети устраиваются на весенней траве у самого подножия «Родины-матери». И вот удивительный факт: полив на Мамаевом кургане ведется питьевой водой, за полвека существования мемориала к нему так и не удосужились провести водовод. Будет ли в нынешней реконструкции проявлено больше сознательности, увидим — весной 2020-го.