Walkman, аудиоплеер

Услышано на себе

На днях мир отметил 40-летие первого портативного музыкального плеера — Walkman. Собственно, в английском языке это давно уже не просто название торговой марки, а нарицательное обозначение всей линейки подобных устройств. Так что сам юбилей незамеченным не прошел: на официальном сайте Sony (создателей Walkman), например, появилось видеопоздравление, а в соцсетях пользователи принялись делиться фотографиями своих старых плееров и сравнивать их с современными гаджетами. Такое внимание не случайно: Walkman определил то, как мы слушаем музыку, на десятилетия вперед. Согласно легенде, однажды сооснователь Sony Масару Ибуки вошел в кабинет своего компаньона с магнитофоном, к которому были подключены наушники, и произнес историческую фразу. Мол, он хочет слушать музыку так, чтобы не мешать никому. И еще — что хорошо бы носить магнитофон с собой, только не такой тяжелый. Так родился первый в истории музыкальный плеер: его собрали из диктофона Pressman TCM-600, в котором устройство для записи и микрофон заменили на стереоусилитель. В наследство от диктофона ему достались компактность и легкость, а также гнездо для внешнего микрофона, которое переделали под второй разъем для наушников. Руководство, уверенное в успехе предприятия, решило выставить его по низкой цене, чтобы новый плеер могла позволить себе молодежь. Стратегия оказалась верной: Walkman стал не только хитом продаж, но и началом эпохи карманных гаджетов. Так популярность Walkman пережила его самого.

Виктория Колганова