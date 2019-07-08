Гэри Джордж, бывший инженер-механик

Пленка на миллион

20 июля этого года на аукционе Sotheby’s выставят уникальный в своем роде лот: оригинальные видеозаписи первых шагов американских астронавтов на Луне. Как эти записи объявились на торгах? История, напоминающая голливудский сценарий, началась в 1973 году, когда в НАСА на стажировку попал американец Гэри Джордж из Университета Ламара. Студент оказался сметливым: не только знакомился с деятельностью агентства, но и приобщился к внутренней ведомственной кухне — поучаствовал в так называемом аукционе правительственных излишков, на котором, как выясняется теперь, и сделал самое выгодное вложение в своей жизни — купил 1150 списанных с учета НАСА бобин с видеозаписями, отдав за них скромные 218 долларов. Сегодня Гэри уже 65, он вышел на пенсию и поясняет, зачем они вообще ему понадобились: оказывается, молодой человек продавал их телевизионщикам для перезаписи. То есть фактически для стирания. К счастью (или, скорее, чудесным образом), его отец обратил внимание на три ленты, озаглавленные «Аполлон 11, ВКД» (ВКД — это аббревиатура для внекорабельной деятельности), и посоветовал приберечь. Этот совет оказался пророческим. Гэри вспомнил о них спустя несколько десятилетий, после того как НАСА объявила, что не может найти оригинальные видеозаписи миссии «Аполлон 11» — той самой, в рамках которой люди впервые высадились на спутнике Земли. Так настал звездный час Гэри: после просмотра старых пленок удалось подтвердить, что он хранил сокровище — три часа записей, сделанных в Центре управления полетами 20 июля 1969 года. На съемке оказались первые шаги Нила Армстронга по Луне, установка американского флага на лунной поверхности... 700 тысяч долларов — такова начальная ставка по уникальному лоту на Sotheby’s. А по прогнозам, цена может взлететь до 2 млн — на редчайшие кадры спрос ажиотажный.

Кирилл Журенков