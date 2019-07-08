Ирина Ларионова, двукратная чемпионка мира по тайскому боксу

Удар по солененькому

Настоящая русская женщина коня на скаку остановит, в горящую избу войдет и… банку мизинцем правой ноги откроет. В прошлом и позапрошлом годах спортсменка Ирина Ларионова из Подмосковья взяла золото на мировых первенствах по тайскому боксу, а на днях замахнулась на маринованные огурцы в поллитровке и вмиг стала звездой интернета. Дело в том, что в социальных сетях набирает популярность очередной челлендж: люди со всего мира выкладывают видео, на которых открывают бутылки ногой. Обязательное условие — отвинтить крышечку нужно ударом с разворота, а находиться она должна на уровне глаз. Автор новой всенародной забавы — Карен Пашикян из Казахстана. Однако популярным Bottle Cap Challenge стал после того, как трюк проделали актер Джейсон Стейтем и боец ММА Конор Макгрегор. За считаные дни мастерским «открыванием бутылок» увлеклись тысячи людей по всему миру: от профессиональных спортсменов до школьников и мамочек с детьми на руках. Американский каскадер Канг Ли открыл одним махом сразу три бутылки, а итальянец Пьетро ди Раузо решил задачу с завязанными глазами. «Мишенью» азартных трюкачей становятся бутылки с водой, сладкой газировкой и даже спиртными напитками. Ирину Ларионову к флешмобу подключил тренер: «Отрабатывали ускорение на тренировке. Алексей предложил сделать, как Стейтем. Зашел в магазин, купил банку огурцов. Все делают с бутылками, но мы же особенные»,— призналась журналистам чемпионка. Кстати, после удачного «удара по солененькому» подписчиков в Instagram у Ирины прибавилось. Спортсменка давно ведет личный блог, где рассказывает не только о боях, но и делится секретами семейного счастья, советует новинки кино и не стесняется философствовать.

Ганна Курак