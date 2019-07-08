Михаил Шемякин, художник

Господин усложнитель

Михаил Шемякин и киностудия «Союзмультфильм» планируют начать работу над циклом анимационных фильмов о русском языке. «Каждый день ребенок будет узнавать новые и забытые всеми слова»,— так видит художник концепцию программы. Планируется, что показы будут проходить ежедневно в рамках одной из телепередач, проектом заинтересовался «Первый канал». «Я уже много лет занимаюсь русскими говорами с отечественными специалистами,— говорит Шемякин.— Это попытка обновить идею Солженицына, который считал, что забытые слова можно воскресить». Художник также продолжает работу над российско-американским мультфильмом.

Привлечение такого художника, как Шемякин, способно поднять нашу мультипликацию на новый уровень. Во всем мире мультики снимают теперь вовсе не только для развлечения; а наша массовая мультипликация продолжает творить в рамках «ребятам о зверятах» с добавлением экшена. «Игра в слова» — тут напрашивается знакомая всем формула — это как раз необходимая нашему кино прививка актуальности, в которой оно так нуждается. Не забудем об уникальном даре Шемякина — говорить о вещах серьезных без назидания и пафоса; вспомним его работу «Памятник детям — жертвам пороков взрослых» в Москве. Участие Шемякина также серьезная подмога студии «Союзмультфильм», которая пытается встроиться в рынок. Для начала, конечно, хорошо бы отказаться от слова «союз» в названии, которое отсылает к несуществующей стране. Но это уже совсем другая тема.

Михаил Серафимов