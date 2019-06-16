Олимпиада началась дождем

В Санкт-Петербурге началась Международная театральная олимпиада — в России она проводится во второй раз (первая была в 2001 году в Москве), теперь — параллельно с Японией. Церемония открытия состоялась на площади перед Александринским театром. О том, как Олимпиада началась и как будет идти следующие пять месяцев,— Алла Шендерова.

По решению режиссера церемонии Николая Рощина и художника Алексея Трегубова лоджию под квадригой Александринки завесили огромным красным занавесом. Занавес эффектно раскрылся, когда на балконе появились худрук Александринки и художественный координатор олимпиады Валерий Фокин, врио губернатора СПб Александр Беглов, министр культуры Владимир Мединский, а также коллеги Фокина по олимпийскому оргкомитету: легендарный японский режиссер Тадаши Судзуки и греческий режиссер Теодорос Терзопулос (именно он придумал Театральную олимпиаду и в 1995-м впервые провел ее в греческих Дельфах).

«Это замечательное событие нашей культурной… да и просто… в жизни нашей»,— спешил закончить свое выступление Фокин. «Да здравствует Санкт-Петербург — самый театральный город в мире»,— проскандировал министр культуры. Большая толпа, собравшаяся перед театром и по бокам (слева и справа выстроили специальные зрительские трибуны), ответила ему одобрительным смехом. Возможно, это было связано с тем, что над самым театральным городом в мире сгустились свинцовые тучи и дождь был уже неминуем.

После коротких приветствий организаторы уступили место уличным театрам. По проволоке, тянущейся к крыше Александринки от соседних зданий, уже шли изумительные артисты-акробаты французского тетра Transe Express. Балансируя, они умудрялись выбивать барабанную дробь, и всего за пару минут им удалось придать действу необходимый драйв и настрой. Толпа встречала воздушных барабанщиков радостно.

После французов был еще немецкий уличный театр Titanick со смешными летательными аппаратами, а потом — голландский уличный театр Gajes, показавший свой вариант «Одиссеи» — на этот спектакль вылилась самая большая порция дождя. На экранах по бокам фасада можно было разглядеть мученическое лицо привязанного к мачте актера, изображавшего Одиссея: к его лицу липли мокрые пряди волос, сам же он в тот момент был фактически распят на верху 20-метровой мачты. Зато публика наградила его и весь спектакль овациями. Дождь проредил толпу, но трибуны все еще оставались заполнены. Под навесом укрывались артисты Александринки и организаторы всех рангов, но туда, похоже, пускали и просто зрителей.

Тон церемонии открытия вообще был демократичен. В перерывах между выступлениями из динамиков раздавался интеллигентный голос, не только называвший следующего участника, но и объяснявший, например, разницу между спектаклем уличного театра и представлением под открытым небом. «Уличный театр — это искусство, происходящее в самой гуще народа, это интерактив. Вставайте где душе угодно, но будьте осторожны»,— предупреждал голос.

Такой уличный интерактив впервые случился в России еще в 2001 году — в Москве, на предыдущей Театральной олимпиаде, проходившей одновременно с Чеховским фестивалем. Тогда, кстати, в оргкомитет олимпиады входил и директор Чехфеста Валерий Шадрин. Именно по его инициативе на главных улицах Москвы проходили карнавалы и клоунские шествия, а в саду «Эрмитаж» неделю кряду выступали уличные театры (некоторые из них принимали участие и во вчерашней церемонии). Тогда, правда, никто не объяснял, что это все интерактив, люди как-то сами это поняли, норовя то выдернуть перо из наряда бразильской танцовщицы, то отваживаясь на прямой словесный контакт с иностранцами. Так или иначе корни того теплого приема, который питерская публика оказала вчера артистам,— там, в 2001-м.

Церемонию закрыл нидерландский театр Close Act, показавший борьбу белых людей на ходулях с черными людьми, катавшимися внутри огромных колес. Все это было эффектно и нескучно — а меж тем церемония длилась с шести до десяти.

Уже сегодня в Питере показывают «Колокольчики и заклинания» Виктории Тьере-Чаплин (дочка великого Чаплина и одна из основательниц направления «Новый цирк»), затем спектакль «Донка. Послание Чехову» — ностальгическую клоунаду Даниэле Финци Паски, поставленную когда-то по заказу Чеховского фестиваля. Всего в программе, которая условно делится на отечественную, зарубежную, экспериментальную и образовательную, более 50 российских и зарубежных спектаклей из 21 страны. Часть из них пройдет подряд в Питере и в Москве. Ради других, причем среди них есть и настоящие «сливки», вроде спектаклей Роберта Уилсона, Кристиана Люпы, Саймона Макберни, Филиппа Кена и группы Rimini Protokoll, российским зрителям с июня по декабрь придется поселиться в Питере.