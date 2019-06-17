Автохолдинг из Екатеринбурга стал дилером Infiniti в Перми

Холдинг из Екатеринбурга «Лаки Моторс» стал официальным дилером Infiniti в Перми. Об этом “Ъ-Прикамье” сообщили в автосалоне. По данным сайта Infiniti, в автосалоне «Лаки Моторс» на ул. Спешилова, 101а, в Перми лишь оказываются услуги сервиса, но в самом салоне сообщили, что продают и новые авто. Напомним, что «Лаки Моторс» вышел на рынок Перми четыре года назад, выкупив дилерский центр Nissan у обанкротившегося «Экс-Авто». Сейчас дилеры из Екатеринбурга продают в Перми Nissan, Datsun и Infiniti.

Сам бренд Infiniti в Прикамье долгое время не может найти постоянного дилера. Десять лет назад им занимался «Уралавтоимпорт», но отказался от него в 2013 году. В 2017-м от бренда отказался и тюменский холдинг «Восток Моторс». С 2017 года в Перми авто Infiniti могут лишь обслуживаться — договор на сервис заключил автохолдинг «Сатурн-Р» Александра Репина.