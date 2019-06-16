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В аэропорту Краснодара пассажирский лайнер из Москвы задел хвостом взлетную полосу

Инцидент произошел в ночь на субботу, 15 июня. Пассажирский лайнер Boeing-737 из Москвы задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу, не сумев приземлиться с первой попытки.

Как сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР, в настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. В результате жесткой посадки лайнера никто из пассажиров и экипажа воздушного судна не пострадал. Всего на борту находилось 175 человек.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Дмитрий Михеенко


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