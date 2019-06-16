Самозанятых переводят в малый бизнес

Минэкономразвития хочет приравнять самозанятых к малому бизнесу: в ведомстве разрабатывают соответствующий документ. В числе предложенных мер — кредитно-гарантийная поддержка, участие в льготных лизинговых программах и программах обучения, а также доступ для самозанятых к государственным сервисам, предназначенным для предпринимателей. Инициатива предлагается в рамках нацпроекта для малого и среднего бизнеса. Согласно ему, к 2024 году в России должно быть 25 млн бизнесменов.

Основная задача нацпроекта — увеличить вклад предпринимателей в ВВП, а также снизить уровень безработицы. Дополнительная поддержка самозанятых сможет решить эту проблему, уверен общественный уполномоченный по делам малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков: «Если все это сделать правильно, как положено, то самозанятые смогут получить все те инструменты поддержи, в том числе льготные, которые есть у малого бизнеса. Конечно, это большой плюс для них.

Главное — чтобы это было реальное наполнение экономики, а не какие-то придуманные цифры.

Если все в самом деле будет сделано по уму, то это даст толчок к развитию и увеличению вклада в ВВП самозанятыми. В моем понимании, это положительные сигналы: любая возможность поддержать кого-то на рынке льготными инструментами со стороны государства это плюс».

Между тем, не исключено, что ведомство Максима Орешкина просто хочет поправить статистику, выдав самозанятых за реальный бизнес, считает член генерального совета «Деловой России» Николай Остарков: «Нужны ли няням, домработницам или репетиторам какие-то преимущества? Я не вижу необходимости менять условия, например, по кредитам, потому что самозанятые берут их как физические лица. Мы забегаем вперед: нужно дать время самозанятым освоиться, чтобы они научились платить эти небольшие налоги. Но властям хочется побыстрее их зачислить в число предпринимателей, может, таким образом показатели поправить. Основная проблема сейчас — это отсутствие проложенных линий, по которым малый предприниматель становился бы средним и развивал свою корпоративную структуру».

Закон о самозанятых вступил в силу в прошлом году, пока он работает в качестве эксперимента в четырех регионах. При работе с физическими лицами гражданин с соответствующим статусом платит 4% налога, а с юридическими — 6%. Ранее первый вице-премьер Антон Силуанов пообещал в ближайшие годы не распространять систему контроля и надзора на самозанятых, чтобы дать им выйти из тени.

Владимир Соколов