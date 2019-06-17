Представитель США приедет на международную встречу спецслужб в Уфе

Американская сторона подтвердила, что один из директоров аппарата Совета национальной безопасности США приедет на международную встречу кураторов вопросов безопасности. «В последние годы американцы в нашем мероприятии не участвовали. Однако в этом году на встрече в Уфе мы рассчитываем их увидеть»,— сообщил в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов.

По его словам, это «конструктивный» сигнал со стороны США, который показывает, что они готовы к диалогу. «Их участие в уфимском форуме будет иметь важное значение, в том числе в контексте намеченной на конец месяца встречи секретарей советов безопасности России, США и Израиля»,— отметил господин Венедиктов.

Напомним, встреча будет проходить с 18 по 20 июня. На ней будут обсуждаться ключевые вопросы в сфере безопасности, в частности, противодействие терроризму. В прошлом году в мероприятии приняли участие 118 государств.