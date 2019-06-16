В Петербурге открылась Театральная олимпиада

В центре Петербурга на площади перед Александринским театром состоялось торжественное открытие Международной Театральной олимпиады – 2019. Этот культурный форум проводится с 1994 года по инициативе всемирно известного режиссера Теодороса Терзопулоса. В этом году Театральная олимпиада впервые проходит одновременно в двух странах — России и Японии. Основные ее события в нашей стране развернутся в Петербурге.

В первый день на площади Островского свое искусство продемонстрировали уличные театры из Германии, Голландии, Франции, Польши, Москвы и Петербурга. Всего в рамках Олимпиады в городе выступят театральные коллективы из 21 страны, которые представят более 60 постановок. Основной площадкой Театральной олимпиады в Петербурге станет Александринский театр.